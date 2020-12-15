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Расширенное заседание правительства проведут в начале январе

Оно будет проходить под председательством главы государства.

Фото : akorda.kz15 декабря 2020, 10:41

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил о проведении расширенного заседания правительства в январе, передает корреспондент zakon.kz.

Итоги реализации программы "Экономика простых вещей" и развитие местного содержания будут традиционно рассматриваться в начале следующего года на расширенном заседании под председательством главы государства, - сообщил премьер-министр на заседании правительства.

Заседание будет традиционно проходить с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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