Расширенное заседание правительства проведут в начале январе
Оно будет проходить под председательством главы государства.
Фото : akorda.kz15 декабря 2020, 10:41
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил о проведении расширенного заседания правительства в январе, передает корреспондент zakon.kz.
Итоги реализации программы "Экономика простых вещей" и развитие местного содержания будут традиционно рассматриваться в начале следующего года на расширенном заседании под председательством главы государства, - сообщил премьер-министр на заседании правительства.
Заседание будет традиционно проходить с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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