Расширенное заседание правительства проведут в начале январе

Оно будет проходить под председательством главы государства.

Фото : akorda.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил о проведении расширенного заседания правительства в январе, передает корреспондент zakon.kz. Итоги реализации программы "Экономика простых вещей" и развитие местного содержания будут традиционно рассматриваться в начале следующего года на расширенном заседании под председательством главы государства, - сообщил премьер-министр на заседании правительства. Заседание будет традиционно проходить с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тамила Языкова, Нур-Султан

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