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В Министерстве обороны подвели итоги работы с обращениями граждан

Во многих обращениях люди поднимают жизненно важные для них вопросы.

Фото : МО РК15 декабря 2020, 10:59

В преддверии праздничных дней на аппаратном совещании в оборонном ведомстве поставлены задачи войскам. В ходе совещания основное внимание уделено вопросам боевой готовности, противодиверсионной безопасности военных объектов, соблюдению правопорядка и воинской дисциплины, сообщает zakon.kz.

Даны указания в предстоящие праздничные и выходные дни организовать бесперебойную работу районных эксплуатационных частей в гарнизонах по поддержанию в исправности коммунальных сетей, обеспечению теплом, электроэнергией и водой жилых помещений, объектов военной инфраструктуры.

Главнокомандующим поручено организовать праздничные мероприятия с учетом санитарно-эпидемиологических мер, не допуская скопления людей, а также своевременную диагностику для предотвращения возможной заболеваемости личного состава.

В свете реализации в Вооруженных Силах концепции "Слышащего государства" проведен анализ работы с обращениями граждан. Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что во многих обращениях люди поднимают жизненно важные для них вопросы. В этой связи необходимо подходить к каждому заявлению индивидуально, принимать все меры для оказания содействия гражданам. При этом акцентировано внимание на персональной ответственности должностных лиц на местах, которые обязаны в пределах своих полномочий своевременно решать указанные в обращениях вопросы.


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