Уничтожить COVID-19 за две минуты. Вирусолог оценил способ

Людям необходимо просто пережить пандемию.

Вирусолог Виктор Зуев прокомментировал данные о том, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты убить коронавирус на 99,9%, сообщает zakon.kz.

В беседе с RT, он отметил, что читал эти исследования.

Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности. Нужно быть достаточно дисциплинированным: серьезно относиться ко всем-всем рекомендациям... Я имею в виду масочно-перчаточный режим — это раз, во-вторых, дистанционная политика, где 1,5 м желательно друг от друга, — безусловно, — рассказал Зуев.

По его словам, коронавирус оказался очень контагиозным или, "попросту говоря, липучим".

Он добавил, что нам нужно пережить эту пандемию.

Сейчас и медики, и химики стараются найти какие-то противовирусные средства, и если они что-то находят, это только добавка в копилку в наших знаний. Но это совершенно не исключает всего того багажа, который уже накоплен почти вот за год, — заключил медик.

Американские ученые уже выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

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