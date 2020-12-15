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"Самрук-Қазына" досрочно направил в Нацфонд 38,6 млрд тенге

Деньги были направлены путем досрочного погашения обязательств.

Фото : АО "ФНБ "Самрук-Қазына"15 декабря 2020, 11:26

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" досрочно направил в Нацфонд 38,6 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" направил в Национальный Фонд Республики Казахстан 38,6 млрд тенге путем досрочного погашения обязательств.

В июне 2020 года, учитывая складывающуюся в стране экономическую ситуацию, руководство "Самрук-Қазына" решило досрочно направить 50 млрд тенге.


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