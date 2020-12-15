"Самрук-Қазына" досрочно направил в Нацфонд 38,6 млрд тенге
Деньги были направлены путем досрочного погашения обязательств.
Фото : АО "ФНБ "Самрук-Қазына"15 декабря 2020, 11:26
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" досрочно направил в Нацфонд 38,6 млрд тенге, сообщает zakon.kz.
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" направил в Национальный Фонд Республики Казахстан 38,6 млрд тенге путем досрочного погашения обязательств.
В июне 2020 года, учитывая складывающуюся в стране экономическую ситуацию, руководство "Самрук-Қазына" решило досрочно направить 50 млрд тенге.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051100-aea3938df286bb4afbd4aabd354e7f6b
Сейчас читают