У жительницы Уральска "похитили" младенца

Полицейские провели проверку.

Жительница Уральска заявила о "похищении" грудного ребенка в соцсетях. Оказалось, что ее взломали, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Мой город", полицейские по данному факту провели проверку.

Женщина в Facebook опубликовала пост о том, что не может найти своего двухмесячного сына.

По ее словам, через 40 дней после рождения сына свекровь дала ей денег и отправила в салон. По возвращению никого не было дома.

Оказалось, что свекровь отдала ребенка своему старшему сыну, у которого нет своих детей. Во время беременности они просили меня отдать малыша, но я сразу отказалась. Муж молчит, говорит, что они (семья старшего брата - прим. автора) тоже хотят иметь детей. Мой ребенок на грудном вскармливании, наверняка он меня ищет. Я сразу же забрала старшего сына и ушла к своим родственникам. Написали заявление в полицию, но они бездействуют, я со своим старшим братом каждый день сторожу дом деверя, но их нет, двери заперты, они переехали. Помогите мне найти своего малыша, - говорится в сообщении.

В посте не были указаны ни фамилия, ни адреса, ни никакие другие данные.

Инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции Уральска Мадина Куспанова рассказала, что по факту была проведена проверка.

Мы установили автора, узнали место жительства, приехали по адресу. Во время опроса выяснилось, что у женщины нет новорожденного ребенка, есть только один шестилетний ребенок. Несколько месяцев назад у нее взломали аккаунт в социальной сети и от ее имени написали такой пост. Мы приняли у нее заявление по факту взлома. Свекровь женщины проживает в поселке, - пояснила Мадина Куспанова.

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