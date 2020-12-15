Елбасы: Мы смогли создать единую казахстанскую нацию
Нас объединяет наша ответственность за судьбу страны, энергия созидания и любовь к родной земле.
Фото : 24.kz15 декабря 2020, 11:56
За прошедшее время в летопись новейшей истории страны было вписано множество славных страниц, сказал Нурсултан Назарбаев в своем поздравлении, сообщает zakon.kz.
Важным достижением стало то, что мы смогли создать единую казахстанскую нацию. На заре обретения суверенитета нам прочили распад и межнациональные конфликты. Сегодня же мы сплочены так, как никогда ранее в своей истории. Нас объединяет наша ответственность за судьбу страны, энергия созидания и любовь к родной земле! Единство народа позволяет нам максимально эффективно преодолевать любые выпавшие на нашу долю испытания. И пока мы бережно храним эту главную ценность нашей Независимости, история наших побед будет продолжаться, - сказал Елбасы.
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