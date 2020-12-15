В Уральске открыт детский реабилитационный центр

Лечение здесь будут получать дети-инвалиды и подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В Уральске Западно-Казахстанской области на базе областной детской многопрофильной больницы открылся реабилитационный центр. Это один из 8 центров "Қамқорлық" в Казахстане, который открыт при поддержке Фонда Первого Президента РК, Елбасы Нурсултана Назарбаева и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

Реабилитационный центр, общей площадью 590 кв.м., расположен на 1 этаже больницы для удобства пациентов и сопровождающих лиц. Лечение здесь будут получать дети-инвалиды и подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата, врожденными пороками развития и другими заболеваниями нервной системы, сопровождающиеся двигательными нарушениями. 29 специалистов, прошедшие обучение в центральных клиниках г.Нур-Султана по 2 и 3 этапам медицинской реабилитации, окажут помощь западноказахстанским детям. Центр оснащен современным оборудованием производства Канады, США, Германии и России. Для детей подготовлены не только тренажеры, но и соляная шахта, игровые комнаты, а для ребят из сельских районов функционирует стационар с круглосуточным режимом работы. В целом, реабилитацию будут проходить до 50 пациентов месяц, или 600 детей в год. Курс лечения – 21 календарный день, – рассказала заведующая реабилитационным центром Жадра Сарсенгазиева.

В церемонии открытия центра в онлайн-режиме принял участие Елбасы Нурсултан Назарбаев. В своем выступлении он поздравил участников встречи с главным государственным праздником казахстанцев – Днем Независимости РК, рассказал о годах становления молодого Казахстана. Нурсултан Назарбаев подчеркнул о необходимости оказывать государственную поддержку людям с особыми потребностями, о создании равных условий для благополучной жизни всех казахстанцев, и предложил на будущий год открыть еще 7 таких центров.

Заместитель акима области Мухтар Манкеев, побывав в новом реабилитационном центре, отметил, что производство некоторых тренажеров можно наладить в регионе, чтобы открыть такие центры в районах и обеспечить шаговую доступность реабилитации для инвалидов. Комплексная реабилитация включает свыше 30 услуг: занятия лечебной физкультурой (кинезотерапии), логопедов, дефектологов, психологов, эрготерапевтов, физиолечение и другие комплексные услуги реабилитации, оплата которых больницам предусмотрена за счет средств НАО "Фонд социального медицинского страхования".

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