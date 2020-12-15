Суждения российских спикеров опровергают исторические факты

Неосторожное высказывание на самом деле спланированный демарш

Казахстанские историки заявили, что заявления российских политиков о том, что территория Казахстана - это, якобы, подарок со стороны России, не имеют оснований, передает zakon.kz.

В комментариях для inbusiness.kz доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, историк Ерлан Сайлаубай сказал, что исторические факты и свидетельства доказывают, что территория Северного Казахстана – это казахские земли и земли предков казахов.

Мне кажется, чтобы отсечь такого рода высказывания далее, необходимо вывести в публичное поле архивные данные – вынести их на суд читателей. Все материалы, все протоколы сохранены и в российских, и в наших архивах», – отмечает историк. По его мнению, Казахстану следует основательно подойти к разъяснению исторических сведений. Более того, необходимо создать программу по целевому грантовому финансированию ученых-историков, которые специализируются на теме территориального размежевания 20-х годов XX века. «В середине 20-х годов XX века началось национально-территориальное размежевание. Эти моменты тоже мы должны учитывать. Казахи теряли свои территории из-за политики Советского Союза. Определенные части территории Казахстана сегодня находятся в составе сопредельных приграничных государств, но мы не ставим цели вернуть исконные земли казахов и их предков. Например, в XX веке столицей Казахстана был город Оренбург, который сегодня находится на территории Российской Федерации», – отметил историк.

Если углубиться в более позднюю историю, продолжает Ерлан Сайлаубай, то эпицентром современной территории Казахстана являлся Западно-тюркский каганат.

Дальнейшая история показывает период существования государственности Кыпчак. Наследники кыпчаков на политическом пространстве – Улуг Улус. Это те моменты, которые имеет наша история. Все было определено тюркскими народами – и политическое создание государственности, и внутренний раздел, и так далее. Буквально недавно мы отмечали 550-летие Казахского ханства – это этническое государство на нашей территории, – подчеркнул ученый.

Неосторожное высказывание на самом деле спланированный демарш, считает политолог Ислам Кураев. Ранее эту тему активно эксплуатировал Владимир Жириновский, но так как политика в обществе перестали воспринимать серьезно, фигуру заменили на Вячеслава Никонова.

Судя по реакции в России и Казахстане, то взбудоражить общество удалось. Данная провокация показала, насколько восприимчив народ. Если говорить о России, то более чем очевидно, что общество все еще подвержено влиянию пропаганды в общих массах, то есть империализм головного мозга все еще актуален, и избавиться от этого еще не удалось. В Казахстане отреагировали соответственно, а значит, фактор токсичности со стороны Путинской «элиты» остается на повестке дня», – полагает Ислам Кураев.

Позиция Казахстана, по мнению политолога, должна быть четкой и решительной, то есть пресекать любого рода провокации в адрес страны: ее народа, истории, культуры, языка, безопасности. Так как, во-первых, это чиновник такого ранга, как депутат Думы, имеет силу рекомендовать властям страны в случае чего применить силу в отношении РК, а значит, в последующем это может стать угрозой национальной безопасности страны. Во-вторых, депутат имеет определенную популярность в обществе, а значит, занимается дезинформацией и переписыванием исторических фактов.

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