Утверждены участники предвыборных теледебатов

Дебаты пройдут 30 декабря на телеканале "Хабар".

Центральная избирательная комиссия утвердила участников теледебатов от политических партий, участвующих в выборах в Мажилис, передает корреспондент zakon.kz.

Дебаты состоятся 30 декабря на телеканале "Хабар".

Так, партию "ADAL" представит член политического совета Эльдар Жумагазиев;

Азат Перуашев будет участвовать от Демократической партии Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" в дебатах будет представлять председатель партии - Али Бектаев;

От "Народной партии Казахстана" выступит ее председатель - Айкын Конуров;

"Nur Otan" представит первый заместитель председателя партии - Бауыржан Байбек.

Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты состоятся 10 января.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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