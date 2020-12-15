Утверждены участники предвыборных теледебатов
Дебаты пройдут 30 декабря на телеканале "Хабар".
Центральная избирательная комиссия утвердила участников теледебатов от политических партий, участвующих в выборах в Мажилис, передает корреспондент zakon.kz.
Дебаты состоятся 30 декабря на телеканале "Хабар".
Так, партию "ADAL" представит член политического совета Эльдар Жумагазиев;
Азат Перуашев будет участвовать от Демократической партии Казахстана "Ак жол";
Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" в дебатах будет представлять председатель партии - Али Бектаев;
От "Народной партии Казахстана" выступит ее председатель - Айкын Конуров;
"Nur Otan" представит первый заместитель председателя партии - Бауыржан Байбек.
Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты состоятся 10 января.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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