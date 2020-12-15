Как совмещать Олимпиаду и профиринг, рассказал капитан сборной Казахстана

Сегодня все его мысли только о бое 18 декабря.

Чемпион Казахстана, капитан сборной и обладатель олимпийской лицензии по боксу супертяж Камшыбек Кункабаев продолжает выступать на двух фронтах - в любительском и профессиональном боксе. Он рассказал о том, легко ли выступать по обе стороны одновременно, передает zakon.kz.

Едва выиграв чемпионат Казахстана среди любителей, Кункабаев рвется в бой и 18 декабря выйдет на алматинский ринг в качестве профессионального боксера на Второй бой в карьере капитан национальной сборной проведет против украинца Сергея Радченко и сейчас сосредоточен на подготовке к грядущей встрече.

Прошедший чемпионат страны сложился благополучно, удалось подтвердить свое место в национальной сборной и оправдать ожидания болельщиков, специалистов и наставников. Мой дебют на профи ринге в августе должен получить продолжение 18 декабря. Сейчас я полностью сосредоточен о предстоящем бое. Планируется восьмираундный поединок, и в моей карьере таких продолжительных матчей еще не было, поэтому настраиваюсь на этот бой по-особенному. Большое внимание в текущей подготовке уделяем функциональной составляющей, работаем над «физикой». Хочется выразить благодарность тренерам, в частности Канату Алтаеву и Сейтжану Токенову, их советы и наставления помогли плодотворно подготовиться к чемпионату. Теперь мы сконцентрировались на ближайшей встрече. Большую благодарность выражаю наставникам национальной сборной, которые днем и ночью трудятся во благо достижения нашими ребятами высоких показателей, - сказал Кункабаев.

Сегодня все его мысли только о бое 18 декабря. После чемпионата страны он обговорил с тренерами сборной план подготовки к олимпийскому турниру.

Весь мой подготовительный цикл нацелен к Токио и успешному выступлению на профессиональном ринге. В этом вопросе моя команда очень тщательно все взвешивает и находит рациональное время для проведения боев. Ближе к Олимпиаде будут учебно-тренировочные сборы, на которых сконцентрируемся на олимпийских целях. Помимо этого, будут УТС сборной перед рядом соревнований. Календарь в предстоящее время будет насыщенный, главной моей задачей остается сохранить здоровье, не получить травму до Олимпиады. Одновременно мне необходимо закрепиться на профи-ринге, оправдать надежды менеджеров и поклонников, которым выражаю особую признательность. Расслабляться не будем, впереди много интересной и насыщенной работы. Сейчас нужно пройти Радченко, соперника непростого, из боксерской державы Украины. Лишь после этой встречи можно будет немного взять паузу и ставить перед собой планомерные задачи, - заключил Кункабаев.

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