В ЗКО открыты инклюзивные кабинеты в школах рамках проекта "Қамқорлық"

Кабинеты инклюзивной поддержки в ЗКО открыты при средней общеобразовательной школе №5 г.Уральска и Подстепненской средней общеобразовательной школе №1 Теректинского района.

Проект направлен на создание культуры инклюзивного общества, и для этого в рамках инициативы Елбасы "Каморлык" осуществлен первый этап доступности услуг реабилитации для казахстанцев.

Центры проекта "Қамқорлық" уникальны тем, что здесь будет представлен широкий спектр мировых методик реабилитации и оборудования. Важно, чтобы все они в будущем стали образцами для открытия новых центров по новой концепции "шаговой доступности" во всех регионах страны. В первую очередь была поставлена задача – решить вопрос нехватки специальных учреждений для детей с особыми потребностями, а также обеспечить их кадрами и необходимым оборудованием.

Кабинеты инклюзивной поддержки в ЗКО открыты при средней общеобразовательной школе №5 г.Уральска и Подстепненской средней общеобразовательной школе №1 Теректинского района.

Открытие кабинетов инклюзивной поддержки необходимо для детей с особыми потребностями, которые должны учиться в социуме, общаться со своими сверстниками, заниматься в учебном кабинете с учителями. Для этого созданы все условия в новом кабинете. Желаю ученикам успешной учебы! – сказал заместитель акима г.Уральска Бакытжан Нарымбетов.

На первых этажах школ города Уральска предусмотрены кабинеты, где проведен ремонт кабинетов за счет средств местного бюджета, закуплено различное спецоборудование. В соответствии с Дорожной картой материально-техническое обеспечение кабинета осуществлялось за счет средств акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Утверждены штатные расписания сотрудников кабинета инклюзивной поддержки (13 штатных единиц в каждом кабинете), специалисты прошли специальные курсы повышения квалификации и приняты на работу. По итогам психолого-медико-педагогического консультирования в кабинетах были зарегистрированы 20 учащихся, родителям было проведено совещание, где были даны подробные сведения о процессе дальнейшего обучения.

Мы очень рады, что наши дети смогут учиться в школе. Это очень большой шаг вперед в воспитании и обучении детей с особыми потребностями. Государственная поддержка таких начинаний необходима. Спасибо всем, кто участвовал в таком нужном проекте для наших детей, – поблагодарила от имени родителей Нурханым Кумарова.

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