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14 лет получил тренер-насильник в Актау 

Подсудимый свою вину не признал.

Фото : inbusiness.kz15 декабря 2020, 13:30

В Актау вынесли приговор тренеру-насильнику, сообщает zakon.kz.

Судом установлено, что подсудимый, являясь тренером подростков по карате-до, заведомо зная, что потерпевшая является несовершеннолетней, воспользовавшись ее доверием, понимая, что имеет на нее эмоциональное влияние как тренер, неоднократно вступал в половое сношение с несовершеннолетней, против ее воли, - сообщает Lada.kz.

В ходе судебного процесса прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы. Представители потерпевшей согласились с прокурором. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием в его деяниях состава уголовного правонарушения. Подсудимый свою вину не признал.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, в суде не установлено. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, является совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица, находящегося в зависимости от виновного. С учетом фактических обстоятельств дела судом вынесен приговор, которым С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 120 части 3-1 п.п.1, 2 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические, тренерские должности, что составляет средний размер от наказания, предусмотренного санкцией данной статьи. Суд пришел к такому выводу, поскольку подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности и не был судим, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

8 мая подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Актау.


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