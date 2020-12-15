Горячие новости
Читайте также

В Казахстане пока нет четкого разделения повторных случаев COVID-19

Установка диагноза при повторном случае вызывала определенные трудности.

Фото : newtimes.kz15 декабря 2020, 13:50

В Казахстане пока нет четкого разделения повторных случаев коронавирусной инфекции, сообщила на брифинге в СЦК руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова, передает корреспондент zakon.kz.

Установка диагноза вызывала определенные трудности, поэтому сейчас в клинический протокол вносятся соответствующие изменения именно с определением, какой случай может считаться повторным. Есть моменты, когда человек может заболеть, у него какое-то определенное время обследование на коронавирус может давать положительный результат, - объяснила Роза Кожапова.

Сейчас, по ее словам, будут определяться конкретные сроки, а именно какое время после выздоровления человек должен быть с отрицательным результатом ПЦР.

Наличие каких клинических признаков заболевания у них должно быть, чтобы поставить диагноз. Повторные случаи в Казахстане есть, но кто именно из них подлежит определению в категорию повторного случая, а у кого сохранилось носительство, сейчас четкого разделения нет, - отметила глава Управления эпидемнадзора.

Она напомнила, что при выявлении заболевания у пациента, врач должен проинформировать об этом территориальные органы санэпидслужбы для выявления близких контактов.

Когда у человека выявляется заболевание коронавирусной инфекции, когда ставится диагноз или подозрение, то медицинский работник информирует об этом территориальные подразделения санэпидслужбы. Эпидемиолог выходит на расследования этого случая, определяет перечень близкого контакта, и кто подлежит обследованию на ПЦР. Именно этот контингент будет обследоваться, - заключила Кожапова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты