В Казахстане пока нет четкого разделения повторных случаев COVID-19

Установка диагноза при повторном случае вызывала определенные трудности.

В Казахстане пока нет четкого разделения повторных случаев коронавирусной инфекции, сообщила на брифинге в СЦК руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова, передает корреспондент zakon.kz.

Установка диагноза вызывала определенные трудности, поэтому сейчас в клинический протокол вносятся соответствующие изменения именно с определением, какой случай может считаться повторным. Есть моменты, когда человек может заболеть, у него какое-то определенное время обследование на коронавирус может давать положительный результат, - объяснила Роза Кожапова.

Сейчас, по ее словам, будут определяться конкретные сроки, а именно какое время после выздоровления человек должен быть с отрицательным результатом ПЦР.

Наличие каких клинических признаков заболевания у них должно быть, чтобы поставить диагноз. Повторные случаи в Казахстане есть, но кто именно из них подлежит определению в категорию повторного случая, а у кого сохранилось носительство, сейчас четкого разделения нет, - отметила глава Управления эпидемнадзора.

Она напомнила, что при выявлении заболевания у пациента, врач должен проинформировать об этом территориальные органы санэпидслужбы для выявления близких контактов.

Когда у человека выявляется заболевание коронавирусной инфекции, когда ставится диагноз или подозрение, то медицинский работник информирует об этом территориальные подразделения санэпидслужбы. Эпидемиолог выходит на расследования этого случая, определяет перечень близкого контакта, и кто подлежит обследованию на ПЦР. Именно этот контингент будет обследоваться, - заключила Кожапова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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