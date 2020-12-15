В Таразе открылся реабилитационный центр в рамках инициативы Елбасы "Қамқорлық"

Центр принимает детей до 18 лет.

В понедельник, 14 декабря, прошел Форум "Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ" с участием Первого Президента, Елбасы Нурсултана Назарбаева. В ходе Форума состоялось открытие восьми реабилитационных центров для детей с особенностями развития, в том числе и в Жамбылской области.

Реабилитационные центры заработали в рамках инициативы Елбасы "Қамқорлық". В Таразе центр был открыт на базе областной многопрофильной детской больницы.

Красную ленту перерезали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и 13-летний Даниил Зонов, который получает здесь лечение. Глава региона осмотрел все кабинеты и дал высокую оценку работе центра. На данный момент реабилитацию здесь проходят 57 детей.

Мы охватываем три направления: медицинская реабилитация, педагогическая и социальная. С пациентами работают логопед, дефектолог, эрготерапевт, трудотерапевт. Дети занимаются лечебной физической культурой, проходят гидрокинезотерапию, механотерапию, им делают массаж, - рассказывает главный врач областной многопрофильной детской больницы Азат Сатжанов.

В центре имеется швейцарский тренажер "Lokomat", который учит двигать ногами.

По стране такой тренажер есть лишь в нескольких больницах. Специально из России приезжал специалист и обучал наших врачей работать с этой роботизированной системой, - отметил Азат Сатжанов.

В детской больнице подготовлено 120 коек для детей, проживающих в районах.

Центр принимает детей до 18 лет. Реабилитацию могут проходить и новорожденные. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Какое лечение он будет получать, решает мультидисциплинарная команда, куда вошли узкие специалисты, - отметил он.

В ходе Форума Бердибек Сапарбаев также вручил награды участникам проекта "Медали Елбасы". Это единственная программа национального уровня, направленная на комплексное развитие молодежи. Она состоит из 7 основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. Участники - молодые казахстанцы от 14 до 29 лет.

Среди жамбылских учеников медаль получили четверо учащихся: Диана Бактиярова из средней школы №8 села Гранитогорск Меркенского района, Сания Кайнаркызы из Назарбаев Интеллектуальной школы г.Тараза, Асемай Кауас из IT-лицея-интернета для одаренных детей, Гулзат Сауран из школы-гимназии имени Б.Бесбаева в селе Акбулым Жамбылского района.

Участвуя в проекте, я узнала много полезной информации. Изучала историю национальных блюд, увлеклась фотоискусством, полюбила бег и йогу, помогала пожилым людям и маленьким детям, за короткое время прочитала сразу несколько книг, - рассказывает Диана Бактиярова.

Свои приз получили и победители национальной олимпиады среди сельских учеников "Мың бала", которая направлена создание условий для развития и поддержки талантов и способностей учащихся школ сельской местности. Лучшими из лучших стали Гулбина Байшахан, ученица школы-гимназии имени Ю.Гагарина в селе Аса Жамбылского района, Ерасыл Тилеу, ученик средней школы имени Амангельды в селе Кокбастау Байзакского района.

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