Роналду рассказал Головкину о любимых видах спорта

Вышел документальный фильм.

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду показал свою любовь к боевым видам спорта в увлекательном интервью совместно с казахстанским боксером, чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным, передает zakon.kz.

Нападающий "Ювентуса" известен своим великолепным телосложением; Бывшая суперзвезда "Реала" был в центре внимания документального фильма DAZN под названием "Параллельные миры", где он беседует с боксером Геннадием Головкиным.

Игра в футбол - моя страсть, но я предпочитаю смотреть другие спортивные состязания на ТВ. Но между просмотром футбольного матча, бокса или боя UFC я выбираю бокс или UFC, - сказал Роналду во время просмотра документального фильма.

Головкин добавил, кто по его мнению может считаться лучшим спортсменом.

Лучшие спортсмены - это те, кто предвосхищает то, что должно произойти; это как на ринге. Но это также причина того, почему в матчах они явно преследуют Криштиану, чтобы вывести его из игры, - отметил Головкин.

Уважение Роналду к боевым видам спорта и боксу в частности, похоже, началось во время его пребывания на "Олд Траффорд". Криштиану сообщил, что во время выступления за "МЮ" тренер боксировал с ним.

Я думаю, что занятия боксом полезны для футбола, потому что они обостряют ваши чувства и вы учитесь двигаться. Я родился на острове Мадейра. и, когда мне было 11, Sporting CP пошел поговорить с моими родителями. Они сказали им, что они интересуются мной, но мне придется уехать, чтобы жить в Лиссабоне, - сказал Роналду.

Также португалец рассказал, почему столь эмоционален во время футбольных матчей.

Я считаю, что эмоции - это хорошо. Я не скрываю, кто я. Люди говорят, что мужчины не плачут, но кто сказал, что мужчины не плачут. "У всех нас есть чувства и эмоции, и мы должны их выражать, - пояснил Роналду.

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