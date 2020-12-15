Патриотическая акция объединила Павлодар и Шымкент

Акция "Көк байрағым төрімде" завершится 17 декабря.

В соцсетях продолжается акция "Көк байрағым төрімде", запущенная общественным объединением "Қағандық", передает zakon.kz.

Как рассказал Pavlodarnews.kz.председатель объединения Еркегали Жангазы, этой акцией организаторы хотели подчеркнуть значимость Дня Независимости.

Не секрет, что зачастую День Независимости остается в тени Нового года, – говорит Еркегали Жангазы. – Патриотизм начинается с уважения к госсимволам, и мы хотели этим самым подчеркнуть ценность праздника Независимости, донести до молодежи его значимость. Акцию мы запустили ровно за месяц до праздника 16 ноября.

Одним из первых поддержал акцию ученик восьмого класса павлодарской школы №37 Жасулан Алибеков. Жасулан гордится, что родился в Казахстане. В будущем он намерен вносить вклад в развитие своей Родины.

Участники акции должны были сфотографироваться с флагом Республики Казахстан у себя дома. За это время в ней приняли участие жители городов и районов нашей области, а также села Новоишимка Северо-Казахстанской области.

Председатель ОО "Қағандық" как организатор этой акции был приглашен на прямой эфир, посвященный Дню Независимости РК, который пройдет в Шымкенте. Таким образом жители мегаполиса хотели отметить вклад Еркегали Жангазы в пропаганду патриотизма.

Акция "Көк байрағым төрімде" завершится 17 декабря. Самые активные участники будут награждены.

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