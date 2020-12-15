Появились подробности поиска мужчины, который погиб в горах Заилийского Алатау

Оперативные группы республиканского спасательного отряда и службы спасения акимата Алматы не прекращали поисковые работы днем и ночью.

После обнаружения потерявшегося мужчины спасатели подняли его на перевал и более трех километров несли на руках в сложных погодных условиях со сложным рельефом местности, сообщил на брифинге министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

Прежде всего, хотелось бы выразить слова поддержки родителям и родственникам гражданина Байменова, который вчера был обнаружен нашими спасателями. После того, как его доставили к месту дислокации к центру медицины и катастроф и скорой помощи, была констатация смерти. Хотел бы сказать о выступлениях СМИ и блогеров, которые много негативной информации пишут, что его видели и не спасли. Оперативные группы республиканского спасательного отряда и службы спасения акимата Алматы не прекращали поисковые работы днем и ночью, — сказал Ильин.

По его словам, мужчина был обнаружен в тяжелом состоянии обморожения нижних конечностей. Человека начали быстро транспортировать по возможности к медицинскому учреждению.

Авиатехника на тот момент не поднималась из-за сложных погодных условиях, однако спасатели не раз пытались поднять вертолет в небо.

Почему не применялась авиатехника? В течение двух дней поисковых работ неоднократно мы пытались поднять вертолет. По метеоусловиям, которые у нас дает Казгидромет, а мы подчиняемся правилам авиабезопасности, которые едины на всей территории Казахстана, то Казаэронавигация не давала вылет подразделениям из аэропорта города Алматы для проведения поисково-спасательных работ. Хотя частично небо было свободно от облачности в районе поиска. Но взлет вертолетов осуществляется из города Алматы. В Алматы в это время наблюдалась низкая облачность, обледенение и туман, — пояснил министр.

Он добавил, что мужчина был обнаружен сотрудниками ЧС ближе к 15.00 часам, и после этого началась его транспортировка.

Вначале нужно было более километра поднять его на перевал и более трех километров нести на руках в сложных погодных условиях со сложным рельефом местности. Были предприняты все меры по обогреву после его обнаружения. Его поместили в специальные носилки, обеспечили теплой одеждой, но, к сожалению, когда спасатели вышли к бригаде центра медицины и катастроф, врачи констатировали смерть, — сообщил Юрий Ильин.

Министр напомнил, что любителям активного отдыха необходимо продумывать свой маршрут, а также обязательно регистрироваться в подразделениях МЧС.

Мне еще раз хотелось бы обратиться к любителям активного отдыха. Во-первых, необходимо заранее строить и продумывать свой маршрут. Необходима обязательная регистрация, в том числе в подразделениях МЧС, чтобы спасатели знали, кто выходит в горы и по какому маршруту. Поисковые работы, которые проводились, еще раз скажу, что они проводились в сложнейших метеоусловиях и в сложнейшем рельефе местности. Ни на минуту не прекращались ни днем, ни ночью, — отметил глава МЧС.

14 декабря сообщалось, что потерявшийся в горах Заилийского Алатау мужчина умер при спуске. Он провел двое суток в урочище реки Кумбельсу. Его эвакуировали спасатели в пешем порядке.

Отмечалось, что мужчина находился в тяжелом состоянии. Информация о том, что он потерялся, поступила спасателям 12 декабря.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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