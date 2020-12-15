Масштабное новоселье отмечают талдыкорганцы в честь Дня независимости

120 жителей стали обладателями собственного жилья.

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, об обеспечении жилищных условий для населения, по инициативе акима Алматинской области Амандыка Баталова, в Талдыкоргане отстроили коттеджный городок, рассчитанный на 620 индивидуальных домов, площадью 56,6 тысяч квадратных метров, сообщает zakon.kz.

Сегодня, в канун празднования юбилейной даты – Дня независимости, в рамках акции "Тәуелсіздікке тарту: 30 объектов за 30 дней", 120 жителей областного центра, стали обладателями собственного жилья в данном районе.

Среди счастливых новоселов, молодые семьи, пенсионеры, семьи, воспитывающие детей инвалидов и многодетные семьи. Многие из них, стояли в очереди на жилье областного фонда.

На тожественной церемонии вручения ключей выступил заместитель главы региона Лаззат Турлашов. Он поздравил новоселов с предстоящими праздниками и передал в народное пользование 6348 кв.метров жилья.

В преддверие 30-летия Независимости, хочу пожелать Вам обрести тепло и уют в новых домах. Сегодня, здесь представлены результаты работ начатых Елбасы и нашедших поддержку Президента страны, в частности по реализации государственной программы "Нурлы жер". За несколько лет, общая площадь застроенных домов составила 131 тысячу кв.метров. в следующем году планируем увеличить до 211 тысяч кв.метров. Это свидетельствует о росте нашего независимого государства. Только в этом году мы сдали 3 студенческих общежития, передали в пользование жилые дома. Ведется строительство средней школы на 1200 мест и других социально-важных объектов, - говорит Лаззат Турлашов.

Подчеркнул он также, что государственные программы, реализуемые в стране по поручению Президента, направлены на то, чтобы население жило в достатке, и каждый имел жилье и работу.

Поделился радостью и представитель медицинской сферы Елдос Смаилов, который получил заветное жилье в преддверии Дня Независимости.

Я работаю в областном онкологическом диспансере. В разгар пандемии мы работали день и ночь. И наш труд оправдан. Сегодня для нас очень особенный день. В канун праздника медицинские работники получили жилье. Очень рад, что мне выдалась возможность получить собственное жилье. Выражаю благодарность Елбасы, президенту страны и Амандыку Габбасовичу за то, что никогда не оставляют наш труд без внимания. Желаю чтобы в следующем году, таких же счастливых новоселов стало в разы больше,– говорит врач-хирург Елдос Смаилов.

Стоит отметить, что с начала года, в новом микрорайоне сдано уже более 220 коттеджей, которые переданы многодетным семьям и другим категориям населения.

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