Аскару Мырзахметову присвоено звание "Почетного гражданина Жамбылской области"

Также Сапарбаев вручил награды жамбылцам, внесшим вклад в развитие области.

В понедельник, 14 декабря, в центральном концертном зале "Басаласагун" города Тараза состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости.

Жителей области поздравил с наступающим праздником глава региона Бердибек Сапарбаев.

Вам известно, каких успехов нам с вами совместным трудом удалось достичь в этом году. У нас сложились хорошие взаимоотношения, и это самое главное. Ваше доверие дорогого стоит. Если мы все вместе и дальше будем так работать, то благосостояние жамбылцев будет расти. Я искренне поздравляю вас с праздником и желаю здоровья, успехов и благополучия, - сказал аким области.

Затем Бердибек Сапарбаев вручил награды жамбылцам, внесшим вклад в развитие области.

Орденом "Достық" II степени награждены аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Илияс Буларов и председатель уйгурского этнокультурного объединения имени М. Кашгари Мухабат Турдыева.

Обладателями ордена "Құрмет" стали директор ТОО "Меркенский сырзавод" Дастан Айтоленов, председатель Жуалынского районного совета ветеранов Естемес Аманбеков, генеральный директор ТОО "Агрофирма Түрікпен" Бауыржан Абильдаев, артистка областной филармонии имени К. Азербаева Анна Вундер, президент ТОО "Altais Group" Алимбек Жумабаев, директор центра поддержи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Айжан Мейрханова, секретарь Жуалынского районного маслихата Ергали Тилеубеков и ветеран труда Щорс Шарафутдинов.

Орден "Еңбек даңқы" II степени из рук аким области получили главный инженер горно-перерабатывающего комплекса "Каратау" ТОО "Казфосфат" Мухамедияр Арипбаев, машинист тепловоза Шуского эксплуатационного локомотивного депо филиала АО "КТЖ Грузовые перевозки" Толеген Барлыбаев, механизатор производственного кооператива "Қызыл-Дихан қожалығы" Николай Ивкин, крановщик многопрофильного предприятия "Игілік" Рыскали Майсупов и аппаратчик цеха аммофоса завода минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" Дуйсен Шынхожаев.

Медалью "Халық алғысы" награждены начальник изолятора Таласского отделения полиции Бекболат Егеубаев, Герой Труда Казахстана, генеральный директор ТОО "Казфосфат" Мукаш Искандиров, актриса областного казахского драматического театра имени А.Токпанова Анара Сагымбекова, председатель Таразского городского общественного совета Сембек Сейдазимов и собственный корреспондент республиканской газеты "Казахстанская правда" Михаил Те.

Звание "Почетный гражданин Жамбылской области" присвоили государственному и общественному деятелю, обладателю орденов "Парасат" и "Құрмет" Аскару Мырзахметову, доктору медицинских наук, заведующему хирургическим отделением областной многопрофильной больницы Сагындыку Ордабекову, дирижеру оркестра казахских национальных инструментов областной филармонии имени К.Азербаева Мухтарбаю Рахманкулову, директору филиалов ТОО "Казфосфат" "Каратау" и "Чулактау" Мураткали Сарсенову и советнику президента Казахстанской федерации футбола Сейдильде Байшакову.

Аскар Мырзахметов поблагодарил жамбылцев за поддержку.

- Я до сих пор получаю слова благодарности от жителей региона, что очень приятно. Вместе мы сделали немало для региона, уверен, что впереди у вас только лучшее. Спасибо за такую награду, это большая честь для меня, - сказал он.

По инициативе акима области Бердибека Сапарбаева в регионе проходил конкурс "Үлгілі ауыл", целью которого было выявить самое образцовое село с лучшими социально-экономическими показателями. Итоги конкурса также были подведены на торжественном собрании. Победителем стало село Кенен Кордайского района. Глава региона поздравил акима села Нуркена Жаманкозова, поблагодарив за отличную работу.

Программу вечера продолжил праздничный концерт, подготовленный артистами областной филармонии имени К. Азербаева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!