100% госуслуг в цифровой формат. Что Nur Otan пообещали в Шымкенте

Члены предвыборного штаба посетили ряд предприятий города.

Nur Otan продолжает поездки по регионам. Сегодня Республиканский предвыборный штаб правящей партии прибыл в Шымкент.

Несколько десятков встреч с горожанами были посвящены обсуждению вопросов повышения качества медицинских и социальных услуг, строительства новых жилых и социальных объектов, в том числе во вновь присоединенных районах города.

Как отметили в пресс-службе партии Nur Otan, в ближайшие 5 лет в Шымкенте в рамках предвыборной программы планируется обеспечить строительство 42 школ и 22 медицинских учреждений. Более 620 тысяч жителей окраин будут обеспечены чистой питьевой водой, природным газом и электроэнергией. Особый акцент будет сделан на строительстве 3 млн. квадратных метров жилья с предоставлением 3,5 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам.

Члены предвыборного штаба посетили ряд предприятий города, в том числе хлопчатобумажный комбинат "AZALA Textile".

Были рассмотрены вопросы создания новых рабочих мест, улучшения условий безопасности труда, снижения производственного травматизма и ужесточения ответственности работодателей за нарушения трудового законодательства и др. В целом, в рамках предвыборной программы "Nur Otan"-а в Шымкенте планируется открытие 23 новых предприятий с созданием 80 тысяч рабочих мест.

В ходе поездки в Шымкент нуротановцы встретились с молодыми активистами "Jas Otan"-a, чтобы поблагодарить их за неоценимую поддержку в агитационной кампании.

В этот же день представители партии Nur Otan открыто поговорили с горожанами в Центре обслуживания населения Каратауского района.

Как отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек, для повышения эффективности госуправления и системного противодействия коррупции в течение 5 лет планируется перевод 100% госуслуг в цифровой формат. Также для удобства населения все информационные базы госорганов будут интегрированы в единую систему.

Только вместе с народом мы сможем сломать хребет коррупции! Nur Otan намерен ужесточить наказание за коррупцию политических служащих, судей, сотрудников правоохранительных органов, взяткодателей и посредников. Мы обеспечим пожизненный запрет уличенным в коррупции на работу в квази- и госсекторе. При этом все конфискованные у коррупционеров средства будут направлены на социальные нужды наших граждан! Голосуйте за Nur Otan, партию реальных дел и ясных целей! - подчеркнул он.

Более подробно ознакомиться с предвыборными программами правящей партии можно на сайте nurotan2021.kz.

Оплачено из средств избирательного фонда партии Nur Otan.

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