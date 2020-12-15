Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах

В ноябре Дмитрий Песков объяснил, почему президент не поздравил Байдена после предварительных подсчетов.

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена по случаю победы на выборах, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Путин пожелал избранному президенту успехов и выразил уверенность, что "Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир".

Готов к взаимодействию и контактам с вами, – написал Путин в поздравительной телеграмме.

В ноябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, почему президент не поздравил Байдена после предварительных подсчетов, отмечают РИА Новости.

Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов, - ответил Песков.

Песков также обратил внимание, что никакие итоги выборов пока не подводились, а избранным президентом Байдена объявили СМИ.

В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу, - говорил он.

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