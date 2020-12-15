В Костанайской области ослабили карантинные меры

Постановление вступает в силу с 24:00 часов 15 декабря 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области внес изменения в постановление от 5 ноября 2020 года "Об ужесточении ограничительных карантинных мер", передает zakon.kz.

В частности разрешено работать аквапаркам и термопаркам (из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости), с соблюдением усиленных санитарно - противоэпидемических, санитарно-профилактических мер и установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи). В воскресные дни работа приостанавливается.

Работа общественного городского транспорта предусматривается с 6:00 часов до 23:00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке. При этом не должны допускать пассажиров без защитных масок.

В воскресные дни работа общественного транспорта приостанавливается, за исключением общественного транспорта в городе Рудном, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО "ССГПО" в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа.

Также разрешена деятельность торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя.

При этом работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается.

Вместе с тем работа объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе ТРЦ, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в воскресные дни – приостанавливается.

Кроме того, разрешено работать общественным баням, саунам из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскресные дни работа приостанавливается.

Разрешена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров и т.д.) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 22:00 часов, в воскресные дни – приостановить.

Разрешена деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 8:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением санэпидтребований.

В будние дни после 23:00 часов, а так же в воскресные дни разрешается работа только на вынос и доставку.

Также можно работать бассейнам по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с 9:00 до 22:00 часов при соблюдении санэпидтребований, в воскресные дни приостановить.

Можно также работать продовольственным и непродовольственным рынкам, в том числе крытым рынкам, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 19:00 часов. При этом запрещено работать в воскресные дни.

Постановление вступает в силу с 24:00 часов 15 декабря 2020 года.

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