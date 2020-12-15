Назарбаев осознавал, что вопрос границ носит поистине сакральное значение для Казахстана

Мудрая и выверенная политика Первого Президента Казахстана, его незаурядное искусство дипломата позволило превратить границы Казахстана в границы дружбы, мира и добрососедства.

Обретение независимости открыло перед Казахстаном новую главу его истории. Столь кардинальные изменения отразились на каждом аспекте социально-экономической жизни страны. Перед казахстанским руководством встала нелегкая задача найти собственный уникальный путь исторического развития, который бы позволил молодой республике занять достойное место среди стран мирового сообщества.

Политик-стратег

Как отметила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик, Первый Президент Нурсултан Назарбаев как никто другой понимал, насколько важными являются решения, принимаемые в первые годы обретенной независимости.

Вступив в новую эпоху, Казахстан нуждался в прочном фундаменте обретенного суверенитета и государственной идентичности. Молодому государству было необходимо многое начать с чистого листа, приступив к разрешению ключевых вопросов политического и экономического реформирования.

Пакет жизненно важных инициатив, необходимых для разработки эффективной и результативной стратегии преодоления экономических трудностей переходного периода требовал масштабных усилий и политической воли. Елбасы осознавал, что для защиты мира и спокойствия на казахстанской земле тактика государственного управления должна быть полностью изменена, - отметила эксперт.

Более того, продолжила она, Казахстану было необходимо заявить о себе и обозначить свое место на глобальной политической карте мира в качестве суверенного независимого государства. Для реализации данной сверхсложной задачи потребовались подготовить и согласовать целый пласт международных договоров на условиях, выгодных, прежде всего, для казахстанского народа.

Будучи политиком-стратегом, Нурсултан Назарбаев прекрасно осознавал значимость обеспечения территориальной целостности республики. Разрешение вопроса о делимитации и демаркации государственных границ исключает с повестки дня возможные территориальные споры и взаимные претензии во взаимоотношениях с соседями в будущем, - добавила Пархомчик.

Понимая, что территориальная целостность является одним из цементирующих начал государственного суверенитета, Елбасы приложил весь свой талант и дипломатическое искусство, чтобы приблизить момент юридического оформления границ современного Казахстана.

"Как истинный лидер Нурсултан Назарбаев осознавал, что вопрос границ носит поистине сакральное значение для Казахстана", - полагает эксперт.

Преодолевая преграды

По ее словам, с момента возникновения потребности в оформлении государственных границ независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев придерживался четкого убеждения – сложившиеся на момент распада СССР территориально-административные границы между бывшими республиками должны быть признаны государственными. Данный принцип нашел свое закрепление в Соглашении о создании СНГ, а также в Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года.

Непростым испытанием оказался переговорный процесс вокруг урегулирования пограничного вопроса с Китаем. Так сложилось, что в качестве советского политического наследства Казахстану пришлось решать с КНР вопрос о спорных участках границы. Елбасы удалось достичь выгодного для Казахстана и компромиссного решения, которое заложило основы будущих дружественных отношений Нур-Султана и Пекина.

Переговоры были в целом завершены уже в 1994 году. После вступления в силу соглашения о казахстанско-китайской государственной границе в 1995 году у республики появилась признанная государственная граница с Китаем. В 2000 году между партнерами было подписано совместное Коммюнике о полном урегулировании пограничных вопросов. В результате, в 2002 году Казахстан и Китай подписали Протокол о демаркации линии казахстанско-китайской границы.

Благодаря политической прозорливости Нурсултан Назарбаев никогда не шел на обострение конфликтов с ближайшими соседями, даже если переговоры по пограничным вопросам временно заходили в тупик. Елбасы отмечает, что даже в сложных ситуациях стороны «проявляли взаимоуважение и добрую волю», что не позволило политизировать вопрос о границе, - отметила Пархомчик.

После завершения подготовительного процесса в 1990-х гг. Казахстан вступил в XXI столетие с твердой решимостью завершить многолетнюю работу по оформлению государственной границы со своими соседями по Центральной Азии.

В 2001 году казахстанское руководство подписало соответствующие договоры с Туркменистаном и Кыргызстаном. В том же году был подписан договор с Узбекистаном, который определил прохождение 96% пограничной линии, а уже в 2002 г. сторонам удалось заключить соглашение об отдельных участках межгосударственной казахстанско-узбекской границы.

Наращивание темпов двустороннего делимитационного процесса между Казахстаном и Россией началось в 2000 году. В силу того, что государственная граница между РК и РФ составляет 7 591 км и является самой протяженной сухопутной границей в мире, прежнее территориально- административное деление между государствами требовало серьезных уточнений. Данная работа проходила вплоть до 2004 года, а уже в начале 2005 года стороны подписали долгожданный договор о линии границы.

Подобный шаг был бы невозможен без четкого курса Елбасы на выстраивание добрососедских и доверительных отношений с региональными партнерами, - подчеркнула эксперт.

По ее словам, многовекторность внешнеполитического курса, обозначенная Нурсултаном Назарбаевым, позволила Казахстану первой из республик Центральной Азии полностью разрешить вопрос о делимитации и демаркации сухопутной границы.

По суше к морю

Процесс оформления государственных границ на суше занял у Казахстана порядка 13 лет. Параллельно с этим Нур-Султан не переставал продвигать консультации касательно определения морских границ на Каспии.

Вопрос о статусе Каспийского моря начал решаться на уровне специальной рабочей группы с 1996 года, а уже в 1998 году Казахстан и Россия подписали первое соглашение о разделе северной части водоема, которое стало своего рода прототипом для последующих двухсторонних и трехсторонних договоренностей.

Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря было подписано в 2001 году, а два года спустя состоялось подписание соглашение о точке стыка сопредельных участков дна Каспийского моря между Казахстаном, Россией и Азербайджаном. В конце 2014 г. Казахстан смог урегулировать вопросы разграничения каспийский секторов с еще одним соседом по Каспию – Туркменистаном.

Казахстан всегда подчеркивал, что статус Каспийского моря может быть определен только на консенсусной и взаимовыгодной для всех прибрежных стран основе. Подход Казахстана к определению вопросов каспийской повестки всегда находил поддержку и понимание среди остальных прибрежных государств.

Сознавая, что процесс делимитации водоема рискует затянутся на десятилетия, Нур-Султан поставил перед собой амбициозную цель – завершить V Саммит глав прикаспийских государства в Актау подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Фактически 2018 год поставил финальную точку в деле оформления государственных границ Казахстана. Согласование Конвенции на Актауском саммите стало историческим прорывом не только для регионального взаимодействия, но и для всех казахстанцев, - подчеркнула Лидия Пархомчик.

Определив статус Каспия, стороны признали легитимность ранее заключенных соглашений о разделе водоема, что позволяет обозначить границы территориальных вод, на которые распространяется суверенитет Казахстана.

"Можно с уверенностью заключить, что именно Нурсултан Назарбаев сыграл важнейшую историческую роль, окончательно и бесповоротно сняв любые предпосылки для каких-либо международно-правовых споров вокруг вопросов государственных границ и территориальной целостности страны. Мудрая и выверенная политика Первого Президента Казахстана, его незаурядное искусство дипломата позволило превратить границы Казахстана в границы дружбы, мира и добрососедства", - резюмировала политолог.

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