Больше половины тяжелых больных COVID-19 занимались самолечением - реаниматолог Алматы

Смертность на сегодняшний день значительно снизилась и находится на минимальных показателях.

Главный внештатный реаниматолог-анестезиолог Управления общественного здоровья города Алматы Тлеуберды Куандыков рассказал на онлайн-брифинге об особенностях течения COVID-19 у лиц с хроническими заболеваниями и пожилого возраста, передает zakon.kz.

По его словам, более 17 тысяч случаев зарегистрировано в Алматы с начала пандемии.

Если в начале пандемии было много "реанимационных" больных с пневмонией относительно молодого возраста, то на сегодняшний день больные, поступающие в реанимацию с КВИ это пациенты возраста, часто превышающего 65 лет, с множеством хронических сопутствующих заболеваний, таких как: сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, почечная недостаточность и инсульт. Нередко бывает так, что больной поступает в клинику с уже имеющимся тяжелым заболеванием, а COVID-инфекция обнаруживается случайно при его обследовании, - рассказал врач-реаниматолог.

По его словам, больше половины больных поступающих в отделения реанимации привозят на машине "скорой помощи" из дома, и большинство из них в крайне тяжелом состоянии.

Мы выяснили, что больше половины больных, поступивших в крайне тяжелом состоянии напрямую "из дома", до поступления занимались самолечением или вовсе не обращались к врачу, - рассказал Куандыков.

Также он отметил, что в среднем 15-20% больных в отделениях реанимации находятся в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, из числа, которых наблюдаются летальные исходы.

Смертность на сегодняшний день значительно снизилась и находится на минимальных показателях. Больные, которых мы "теряем" сегодня, это пациенты с массой сопутствующих заболеваний, находящихся в декомпенсированном состоянии. К ним относятся больные с сердечными заболеваниями; сахарным диабетом; циррозом печени; онкологические больные, неоднократно перенесшие химиотерапию; иммунодефицитными состояниями, - пояснил реаниматолог.

По его словам, в основном умершие пациенты - это люди пожилого, старческого возраста и долгожители. В то время как количество и доля больных молодого и среднего возраста, умерших за последние месяцы, резко уменьшилось, что можно отметить как положительный тренд.

Он напомнил, что самым неблагоприятным в плане распространения коронавирусной инфекции и результатов его лечения в нашем городе был период с конца июня по июль месяцы. В тот период регистрировалось большое количество больных, в том числе с тяжелой формой.

По его словам, сейчас ситуация находится под контролем. В Алматы определены 11 стационаров, которые, в случае необходимости, могут быть перепрофилированы для приема больных с коронавирусной инфекцией.

В стационарах развернуты реанимационные отделения в общей сложности на 250 коек. В стационарах, определенных как инфекционные задействовано 100 коек для реанимационных больных, остальные 150 коек, на сегодняшний день, находятся в резерве на случай возможной второй волны инфекции.

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