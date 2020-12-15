Трудовые мигранты столицы могут получить разрешения на работу в любом ЦОНе

С начала пилотного проекта через столичные центры обслуживания населения было выдано 6576 патентов на трудовую деятельность.

Данный пилотный проект стартовал на территории РК с 22 июня текущего года. А уже с 1 ноября трудовые мигранты получают разрешение на работу через центры обслуживания населения в обычном режиме.

Если раньше для того, чтобы получить или продлить разрешение на трудовую деятельность столичным мигрантам приходилось обращаться только в миграционный ЦОН, то теперь они могут получить данное разрешение в любом городском ЦОНе. Для этого информационные системы ЦОНов были интегрированы с системами миграционной службы МВД РК, тем самым упростив порядок передачи первичных и готовых документов.

С начала пилотного проекта через столичные центры обслуживания населения было выдано 6576 патентов на трудовую деятельность.

В связи с успешной реализацией проекта в обычных ЦОНах было принято решение об упразднении миграционного ЦОН в г. Нур-Султан, расположенного по адресу: ул. Иманова, 31.

Напомним, данный центр миграционных услуг был запущен в январе 2018 года. Здесь работали специалисты "Правительства для граждан" вместе с сотрудниками миграционной полиции по принципу «одного окна».



Справочно:

С момента открытия центра миграционных услуг госуслугой "Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам" воспользовались более 42 тыс иностранных граждан.

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