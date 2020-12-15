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Расистский скандал с судьей в матче УЕФА получил продолжение

Причиной стали действия экс-игрока сборной Сенегала Осман Ндойе.

Фото : Getty Images - Getty15 декабря 2020, 17:44

Скандал, случившийся в матче между турецким "Башакшехиром" и французским "ПСЖ" между игроком первой команды Демба Ба и румынским арбитром Себастьяном Колцеску, получил продолжение, передает zakon.kz.

Причиной стали действия экс-игрока сборной Сенегала Осман Ндойе. В одно время он выступал в чемпионате Румынии, и выступил парламентером. Он позвонил Колцеску и поддержал его.

Знаю, что он совсем не расист. Это было недоразумение. Также я поговорил с Демба Ба, он мой очень хороший друг. Я отдал ассист, когда он забил первый мяч за сборную. Я ему все объяснил, и он понял. Потом дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему и поговорил. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба сказал, что Себастьян – очень хороший человек, Колцеску сказал то же самое о Демба. Они нашли общий язык, – поведал Ндойе изданию Sport.ro.

Игру в Париже пришлось остановить после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону Вебо. Ба указал рефери, что нельзя использовать слово "черный" в отношении темнокожего футболиста.


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