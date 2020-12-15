В ЗКО наградили за добросовестный труд жителей региона орденами и медалями

Казахстан из года в год демонстрирует стабильный рост экономики.

На торжественном мероприятии в областном Казахском драматическом театре им. Х. Бокеевой, посвященном Дню Независимости Республики Казахстан, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев поздравил жителей с главным праздником страны и наградил западноказахстанцев за успешный труд в разных отраслях.

Благодаря своей Независимости, Казахстан добился огромных успехов и мирового признания.

Казахстан из года в год демонстрирует стабильный рост экономики. За последние 13 лет построено более 2000 км магистральных и подводящих газопроводов. Газифицированы все районные центры области, обеспеченность населения голубым топливом составляет 98,6%. Что касается водоснабжения, то на сегодняшний день у 88% населения есть централизованная чистая питьевая вода. На сегодняшний день почти все райцентры связаны с областным центром дорогами с твердым покрытием. Ежегодно увеличивается бюджет региона, направленный на социальные нужды населения. В этом году сумма составила 160 миллиардов тенге. За годы независимости в эксплуатацию было введено 5,5 миллиона квадратных метров жилья, – сказал в своем выступлении аким ЗКО Гали Искалиев.

За значительный вклад в развитие оборонной промышленности, обеспечение конкурентоспособности отечественного судостроения, в развитие отечественного здравоохранения, в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу наградили ряд западноказахстанцев, которых отметили орденами, медалями, почетными грамотами.

За добросовестный и успешный труд наградили орденом "Құрмет" главу крестьянского хозяйства "Алем" Жанибекского района ЗКО Искендира Илимисова, первого заместителя председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии "Nur Otan" Мурата Мукаева, генерального директора ТОО "Инжиниринговая компания по организации строительного производства" Алибека Сытдыкова, солистку Западно-Казахстанской областной филармонии им.Г.Курмангалиева Сауле Таудаеву и директора ТОО "Чижа-1", Таскалинского района Виктора Федосова.

В числе награжденных и механизатор крестьянского хозяйства "Достык" района Байтерек Николай Кондрашов, который на протяжении 20 лет трудится в сфере сельского хозяйства.

В семье я и мой старший брат уже много лет трудимся на земле. С детства увлекался тракторами и прочей сельхозтехникой, свое дело знаю в совершенстве и помогаю молодежи осваивать сельский труд, – сказал Николай Кондрашов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!