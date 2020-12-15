Выбирал жертв в Twitter – маньяка приговорили к смертной казни

Всем жертвам было от 15 до 26 лет. Профиль убийцы в Twitter содержал слова: Я хочу помочь людям, которые страдают. Пожалуйста, пишите мне в личные сообщения когда-либо.

30-летнего жителя Японии Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за убийство девяти человек (восьми женщин и одного мужчины), передает zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что Сираиси назвали "убийцей из Twitter" из-за того, что он выбирал жертв из тех, кто делился мыслями о самоубийстве в соцсети.

Его профиль в Twitter содержал слова: "Я хочу помочь людям, которые страдают. Пожалуйста, пишите мне в личные сообщения когда-либо".

Адвокаты в суде просили приговорить мужчину к более мягкому наказанию, утверждая, что он получил согласие от убитых девушек. Однако сам Сираиси заявил, что девушки не давали ему согласие на убийство.

Все свои убийства Сираиси осуществил с августа по октябрь 2017 года. Убийца знакомился с людьми из Twitter, которые писали посты с суицидальными настроениями. Всем его жертвам было от 15 до 26 лет. После того, как Такахиро находил жертву, он приглашал ее к себе домой в 30 километрах от Токио, где и производил расправу. После убийства он расчленял тела. Среди его жертв оказались 8 девушек и один мужчина.

Выйти на след преступника помог случай. Брат одной из убитых знал пароль от смартфона сестры и прочел переписку с Сираиси. Девушка обсуждала с будущим убийцей возможность суицида и искала того, кто бы сделал это вместе с ней. Полиция заинтересовалась личностью мужчины.

В ходе обысков у Сираиси нашли девять отрезанных голов и 240 костей, упакованных в холодильники и ящики для инструментов. Он признал свою вину и заявил, что убил стольких человек, что не помнит, кому принадлежат найденные части тела.

После ареста Сираиси врачи почти полгода проводили психиатрическую экспертизу. Решение — он осознавал свои действия, а следовательно, должен нести за них ответственность.

Только почти через год после ареста Сираиси полностью признал свою вину в изнасилованиях, ограблениях и убийствах, а также в попытках скрыть следы преступлений.

Стоит отметить, что проблема самоубийств в Японии уже много лет стоит очень остро. В 2005 году власти страны создали штаб по предотвращению суицидов. С тех пор количество случаев ежегодно снижается, но цифры все еще остаются высокими.

Только за ноябрь в Японии зафиксировали 2153 самоубийства. Всего с начала года руки на себя наложили уже 17000 человек.

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