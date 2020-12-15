За прошлую неделю от коронавируса скончались 59 казахстанцев

Больше всего умерших зарегистрировано в Алматы.

Фото : almaty.tv

С 6 по 13 декабря зарегистрированы 59 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает zakon.kz. город Нур-Султан - 8

город Алматы - 18

Акмолинская область - 3

Актюбинская область - 2

Атырауская область - 6

Восточно-Казахстанская область - 4

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 3

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 3

Северо-Казахстанская область - 1 Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2147 случаев с летальным исходом.

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