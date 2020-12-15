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За прошлую неделю от коронавируса скончались 59 казахстанцев

Больше всего умерших зарегистрировано в Алматы.

Фото : almaty.tv15 декабря 2020, 18:42

С 6 по 13 декабря зарегистрированы 59 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает zakon.kz.

город Нур-Султан - 8
город Алматы - 18
Акмолинская область - 3
Актюбинская область - 2
Атырауская область - 6
Восточно-Казахстанская область - 4
Западно-Казахстанская область - 10
Карагандинская область - 3
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 3
Северо-Казахстанская область - 1

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2147 случаев с летальным исходом.


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