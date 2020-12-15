Карагандинцам вручили государственные награды в канун Дня независимости

Кроме того, на торжественном мероприятии также были объявлены имена новых почетных граждан Карагандинской области.

В честь Дня независимости 57 жителей Карагандинского региона удостоились государственных наград от имени Главы государства. Награждение проходило в акимате области и в Казахском драматическом театре им. С. Сейфуллина. Мероприятие провели с соблюдением всех санитарных мер, сообщает zakon.kz.

По Указу Президента были отмечены ветераны труда, рабочие, педагоги, врачи, общественные деятели, представители госорганов, сельского хозяйства и руководители промышленных предприятий. За заслуги перед республикой, за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества карагандинцы удостоились орденов, медалей и почетных грамот.

От имени Главы государства награды вручал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Говоря про годы независимости, я с гордостью хотел бы отметить, что в становление и укрепление государства существенный вклад внесла Карагандинская область. Особенный край, сердце Сарыарки, промышленный центр Казахстана, - сказал глава региона.

Указом Президента РК высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" - присвоили исполнительному директору АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадиму Басину. За выдающиеся достижения в экономическом развитии страны и производственной деятельности ему был вручен знак особого отличия - Золотая звезда и орден "Отан".

Это очень высокая награда для всего коллектива Казахстанской Магнитки, а еще это оценка труда работников всей горно-металлургической отрасли Казахстана. Мы приложим все силы для устойчивого развития экономики и дальнейшей модернизации нашего государства, - сказал Вадим Басин.

Поздравили карагандинцев и с вручением государственных премий. Лауреатом премии в области литературы и искусства имени Абая стал поэт Серик Аксункарулы. Госпремия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена ученым КарТУ.

За всю историю нашего вуза это третья государственная премия. Сегодня меня переполняет большая гордость. Награда - большой стимул для дальнейшей плодотворной работы. Сегодняшний наш уровень говорит о внимании государства к науке и образованию, - поделился ректор КарТУ Марат Ибатов.

Орденом "Парасат" был награжден директор по развитию ТОО "Корпорация "Казахмыс" Бахтияр Крыкпышев.

Учредителю ТОО "YDD Corporation" Шмаги Кемертелидзе был вручен орден "Достық" ІІ степени.

За плодотворный труд и высокие показатели девять карагандинцев наградили орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени.

Не менее почетной награды были удостоены еще пять жителей Карагандинской области. Кавалерами ордена "Құрмет" стали секретарь избирательной комиссии Карагандинской области Наталья Баталова, ветераны труда Калмукан Мусин и Петр Нефедов, председатель правления ОО "По содержанию и уходу за одинокими и оставшимися без попечения пожилыми людьми" Гульнара Тусупбекова и советник ТОО "Бірлік-2006" Тулеутай Шакиров.

Медалями "Ерен еңбегі үшін" за трудовые достижения отмечены двадцать работников промышленной, финансовой, спортивной, сельскохозяйственной сфер, а также ветераны.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоили руководителю класса жыршы-жырау имени Бухар-жырау центра "Руханият" Дидару Ками.

За активную и плодотворную благотворительную деятельность и милосердие медалью "Шапағат" награждены семеро жителей области.

За активную жизненную позицию и доблестный труд еще 12 карагандинцев были награждены почетными грамотами Республики Казахстан.

На торжественном мероприятии также были объявлены имена новых почетных граждан Карагандинской области. Ими стали: почетный гражданин города Жезказгана, председатель ОО "Совет ветеранов", созданного при ТОО "Корпорация "Казахмыс", Толеген Букиров; почетный гражданин Актогайского района, заслуженный деятель РК, председатель совета директоров ТОО "Акмола-Бетон" Рымбек Жунусов и Герой Социалистического труда, почетный гражданин города Сарани Василий Зименок.

Подводя итоги года, Женис Касымбек отметил работу шахтеров и металлургов, аграриев и бизнесменов, педагогов и работников социальной сферы, строителей. В этом году огромная нагрузка легла на плечи медиков.

Хотел бы отметить слаженную и героическую работу всех госпиталей, поликлиник, службу скорой помощи, студентов и преподавателей медицинского университета и колледжей. Отдельные слова благодарности нашим волонтерам. Тем, кто бескорыстно служит обществу, - сказал аким области.

Награжденные поблагодарили руководство и земляков за достойную оценку их работы, за стабильность и мир в стране.

Список награжденных

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