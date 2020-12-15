Аким Алматы открыл первый в мегаполисе Alatau Creative HUB

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что подобные центры будут создаваться во всех районах Алматы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев дал старт работе Alatau Creative HUB, открывшемуся в канун Дня Независимости в Алатауском районе.

В стратегии долгосрочного развития "Алматы-2050" одним из приоритетных направлений является развитие креативных индустрий. Аким города Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram написал, что Alatau Creative HUB является первым шагом для развития креативных индустрий в Алматы.

Создается новая ниша в структуре экономики города, необходимая для ее диверсификации. Для творческой самореализации и монетизации результатов труда созданы все условия. Представлен комплекс маркетинг-инструментов, PR, ивентика. Здесь окажут помощь в сотрудничестве с издательскими домами, книжными магазинами, проведении мероприятий для продвижения продукции. Если вы хотите реализовать творческую идею, добро пожаловать в Alatau Creative HUB, – сказал Сагинтаев.

В зону креативных талантов входит модернизированная библиотека, коворкинг-пространство, 25 бесплатных творческих кружков для детей, площадка для мастер-классов и презентаций, медиатека. Среди кружков – школа циркового искусства Мурата Мутурганова "Ты Звезда", школа вокала Дианы Шараповой.

Кроме современных видов искусства в ХАБе можно изучить народные традиции в креативном формате. В образовательно-выставочном центре ArtBit акцент сделан на новые технологии в искусстве и культуре.

На втором этаже создается IT-лаборатория, включающая пространство для стартапов и IT-инкубатор MOST, школу программирования Element, центр радиоэлектроники ELTEX, школу робототехники First Lego League и тематический центр компетенции SDU, создаваемый по опыту Института дизайна Хассо Платтнера в Стэнфордском университете.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что подобные центры будут создаваться во всех районах Алматы. В следующем году в Алмалинском районе частный инвестор готовит к открытию помещения для школы программирования Academie Informatique на 4 тыс. кв. м и большого коворкинг-пространства на 9 тыс. кв. м. Кроме того, в этом же районе откроется бизнес-пространство FIFTY FOUR (‘54). В Бостандыкском районе на базе многофункционального центра "ТехноДом" откроется коворкинг-центр для IT-стартапов.

Согласно ежеквартальному отчету, за 9 месяцев 2020 года общий объем услуг по Алматы составил 1,4 трлн тенге. При этом объем услуг креативной экономики составил 605,6 млрд тенге, опередив объемы производства обрабатывающей промышленности, составившие 568 млрд тенге.

В креативную экономику входят сферы информационного обслуживания, издательства, рекламы, производства кинофильмов, научных разработок, архитектуры, дизайна и других видов творческой деятельности.

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