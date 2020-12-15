Во время акции поступило больше 20 заявок, все пассажиры с удовольствием приняли участие в интересной викторине.

Ко Дню Независимости в Талдыкоргане стартовала акция "Taxi Jetisy Media". Сотрудники данной организации через приложение inDriver выезжали на вызовы, где задавали вопросы по теме 16 декабря пассажирам, сообщает zakon.kz.

Во время акции поступило больше 20 заявок, все пассажиры с удовольствием приняли участие в интересной викторине.

Задавались различные такие вопросы как, основа сердце государственного герба, олицетворение счастья и богатства на флаге, когда отмечается День символов РК и почему? когда была введена национальная валюта? Государственные символы Республики Казахстан, как называется песня, ставшая гимном Республики Казахстан и многое другое.

Участников, правильно ответивших на три вопроса, довозили до места назначения бесплатно. К тому же все пассажирам розданы символические подарки ко Дню Независимости.

Пассажиры были как молодые и люди старшего поколения. И все они в основном ответили на заданные вопросы. Тем самым жители города показали насколько они знают свою Родину.

Очень интересная викторина. Спасибо организаторам. Ответил на все вопросы, самый интересный был про Кайрата Рыскулбекова, так как моего отца зовут Кайрат, а фамилия Рыскулбеков с легкостью ответил, ну и историю Казахстана очень хорошо знаю, ведь именно декабристы стояли у истоков независимости, - сказал Санжар Рыскулбеков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!