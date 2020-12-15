В Италии допустили рост смертности до уровня Второй мировой из-за COVID

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавирусной инфекции.

По словам главы института статистики, к концу года показатель смертности в Италии превысит порог в 700 тыс., это связано с воздействием коронавирусной инфекции. От COVID-19 скончались 65 тыс. человек, следует из данных Минздрава, сообщает РБК.

В Италии по итогам текущего года может быть зарегистрирован самый высокий уровень смертности со времен Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai глава Национального института статистики (ISTAT) Джан Карло Бланджардо.

«2020 год еще не закончился, но разумная оценка предполагает, что в этом году мы пересечем порог в 700 тыс. смертей, — заявил он (цитата по Ansa). — В последний раз подобное происходило в 1944 году, в разгар Второй мировой войны».

Такой рост смертности связан с воздействием коронавирусной инфекции COVID-19, уточнил Бланджардо. По его словам, в 2019 году в Италии умерли 647 тыс. человек.

Накануне ISTAT опубликовало доклад о демократической ситуации в стране, согласно которому по состоянию на конец 2019 года в Италии проживало 59,6 млн человек. Это примерно на 175 тыс. меньше по сравнению с 31 декабря 2018 года, уточняет Ansa. Средний возраст населения увеличился с 43 до 45 лет. Число иностранцев, проживающих в Италии, выросло на 43 тыс. и преодолело отметку в 5 млн.

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 началась в Ломбардии — северной провинции страны. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) масштабы вспышки связывали с запоздавшей реакцией на болезнь и с возрастом населения страны. Долгое время Италия удерживала лидерство по числу заболевших среди европейских государств (сейчас, по данным университета Джонса Хопкинса, ее опережает Франция), а по показателю летальности от COVID-19 остается на пятой позиции в мире.

Летом власти страны заявили о «выходе из бури» пандемии, но подчеркнули, что о победе над инфекцией можно будет говорить только после появления вакцины. В августе число зараженных вновь начало расти, осенью власти решили ввести в Италии новые ограничения.

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