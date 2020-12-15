В СКО 40 семей отмечают новоселье

В этом году в регионе построят 300 тысяч квадратных метров жилья.

Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает zakon.kz.

«Сегодня 40 семей-очередников Кызылжарского района обрели долгожданное жилье. Это первый пятиэтажный дом в Бесколе. На следующий год здесь вырастет еще один такой же жилой дом. Всего в районах области построено 7 многоэтажек для социально-уязвимых слоев населения», - написал глава региона.

В этом году в регионе построят 300 тысяч квадратных метров жилья. Это 3 тысячи квартир, где 11 тысяч североказахстанцев отметят новоселье.

«На следующий год поднимем планку еще выше - сдать около 400 тысяч квадратных метров. Уже сегодня в Петропавловске идет строительство 32 многоэтажных домов. Мы ставим масштабные и в то же время реальные цели, чтобы как можно больше жителей нашей области стали обладателями собственного жилья», - добавил Кумар Аксакалов.

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