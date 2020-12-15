Как будут работать столичные больницы и поликлиники в праздничные дни

В поликлиниках будут принимать дежурные врачи общей практики, терапевты, педиатры, акушер-гинекологи.

О режиме работе городских медицинских организаций, графике приема пациентов на предстоящие выходные рассказали в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

По информации УОЗ г. Нур-Султана, все городские организации первичной медико-санитарной помощи будут работать с 8.00 до 20:00 часов, услуги вызова на дом будет осуществляется до 18:00.

В поликлиниках будут принимать дежурные врачи общей практики, терапевты, педиатры, акушер-гинекологи. Также будет функционировать 80 фильтр-кабинетов, в которые могут обращаться люди с повышенной температурой тела либо с симптомами коронавирусной инфекции. Им будет оказываться квалифицированная первичная медико-санитарная помощь, при необходимости возьмут анализы на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Стационары будут работать также в круглосуточном режиме. Госпитализация пациентов будет осуществляться по территориальному принципу и по ургенту. Всем экстренным пациентам, поступающим в приемные покои многопрофильных больниц и акушерских блоках, будут проводиться ПЦР исследования на COVID-19 на изометрических лабораториях.

«Также при поликлиниках города функционируют мобильные бригады для обслуживания пациентов на дому с признаками ОРВИ и больных с КВИ, проводится наблюдение пациентов, находящихся на домашнем карантине, забор анализов на коронавирус, осуществляется доставка лекарственных средств. В состав мобильной бригады входят участковый врач или участковая медицинская сестра, фельдшер, акушерка, социальный работник», - добавили в управлении.

Время работы мобильных бригад - ежедневно с 08:00 до 20:00 часов, без перерыва, включая воскресенье и праздничные дни. Служба «103» всегда доступна для вызовов горожан.

«Вместе с тем, населению города хочется сказать, что при повышении температуры тела, кашле, боли в горле, затруднённом дыхании, отдышке и т.д. нужно обратиться в фильтр-кабинет поликлиники по месту прикрепления. При выраженных симптомах вызвать врача с поликлиники или скорую медицинскую помощь и оставаться дома на самоизоляции», - предупредили специалисты.

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