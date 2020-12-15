Ахметжану Есимову 70 лет
Ахметжану Смагуловичу, одному из самых опытных политиков Казахстана, сегодня исполнилось 70 лет.
Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов отмечает юбилей, сообщает zakon.kz.
Ахметжану Смагуловичу, одному из самых опытных политиков Казахстана, сегодня исполнилось 70 лет.
К круглой дате он подошел с багажом бесценного опыта работы в сфере государственного управления и общественной деятельности.
Грамотный управленец с принципиальной гражданской позицией, он продолжает трудится на благо страны и есть основания полагать, что еще немало для нее сделает.
Коллектив редакции zakon.kz поздравляет юбиляра и желает ему долгих лет жизни и продолжить стабильно и плодотворно работать для Казахстана!
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