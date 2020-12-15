Несоблюдение правил дорожного движения повлекло столкновение двух грузовиков в Алматы
В результате удара водителя грузовика Isuzu зажало в кабине.
Несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем грузовика, привело к жуткому ДТП в Алматы, передает zakon.kz.
Бетономешалка двигалась по улице Бекмаханова в южном направлении. На пресечении с улицей Воровского водитель грузовика остановился на перекрестке для того, чтобы совершить поворот.
Однако, на полном ходу в заднюю часть бетономешалки врезался грузовик Isuzu. Водитель грузовика не успел среагировать и избежать столкновения.
В результате удара водителя грузовика Isuzu зажало в кабине. Извлечь пострадавшего удалось сотрудникам службы спасения г. Алматы. Сам он вылезти не мог.
Водителя грузовика Isuzu в тяжелом состоянии с переломом обеих ног госпитализировали в ближайшую больницу.
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