Несоблюдение правил дорожного движения повлекло столкновение двух грузовиков в Алматы

В результате удара водителя грузовика Isuzu зажало в кабине.

Несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем грузовика, привело к жуткому ДТП в Алматы, передает zakon.kz.

Бетономешалка двигалась по улице Бекмаханова в южном направлении. На пресечении с улицей Воровского водитель грузовика остановился на перекрестке для того, чтобы совершить поворот.

Однако, на полном ходу в заднюю часть бетономешалки врезался грузовик Isuzu. Водитель грузовика не успел среагировать и избежать столкновения.

В результате удара водителя грузовика Isuzu зажало в кабине. Извлечь пострадавшего удалось сотрудникам службы спасения г. Алматы. Сам он вылезти не мог.

Водителя грузовика Isuzu в тяжелом состоянии с переломом обеих ног госпитализировали в ближайшую больницу.

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