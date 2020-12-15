Иосиф Пригожин о землях Северного Казахстана: Аккуратнее надо быть с заявлениями

На вопрос, почему, по его мнению, депутат Госдумы Вячеслав Никонов вообще решил сделать такое странное заявление, Иосиф Пригожин ответил, что тот, видимо решил "блеснуть знаниями".

Один из самых известных российских музыкальных продюсеров, лауреат всех возможных музыкальных премий России Иосиф Пригожин в интервью корреспонденту zakon.kz прокомментировал скандальное заявление депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что Казахстан арендовал часть своей территории у России.

Политики должны делать очень осторожные заявления. Общество и без того сегодня накалено, - считает Иосиф Пригожин. – Весь мир испытывает стресс из-за пандемии, из-за нелегкой политической ситуации. И в этих условиях надо быть особенно осторожным в заявлениях касающихся других стран. Тем более нашего соседа. Соседа, который наш союзник, с которым исторически сложились хорошие отношения.

Он напомнил, что только сегодня российский президент Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем Независимости. Это ли не показатель отношений между странами?

У нас и без того много общего – и не только история. Мы сейчас состоим в Таможенном союзе, в Евразийском экономическом союзе. Хорошими отношениями нельзя пренебрегать.

Знаменитый продюсер напомнил, что и в Казахстане живет много русских, и в России много казахов. Так Сергей Киселев генеральный директор "Первого канала "Евразия" в Казахстане, а казах Арман Давлетьяров гендиректор российского "Муз-ТВ".

И нельзя жить прошлым – уверен Иосиф Пригожин, - если уж кто-то кого-то хочет обвинить в утрате каких-то земель, то винить надо того, кто Советский Союз разваливал. Но это точно не современная власть. Путина как раз благодарить надо, за то, что не допустил дальнейшего развала России. И уверен, что это заявление Вячеслава Никонова никак не согласовано с властью.

На вопрос, почему, по его мнению, депутат Госдумы Вячеслав Никонов вообще решил сделать такое странное заявление, Иосиф Пригожин ответил, что тот, видимо решил "блеснуть знаниями".

Важно понимать – Никонов не вся Россия. Ни в коем случае не надо по нему судить об остальных людях. И я понимаю, почему казахское общество так бурно отреагировало на его слова.

В итоге Иосиф Пригожин резюмировал, что с подобными заявлениями мало того, что надо быть аккуратнее, но тем более надо быть аккуратнее на федеральных каналах.

Мы - представители шоу-бизнеса тоже имеем право на мнение. И это наша дружеская солидарность, - закончил музыкальный продюсер.

14 декабря депутат российской Госдумы Евгений Федоров заявил, что Казахстан арендовал территорию у России. После этого российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК. В Госдуме отметили, что Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует.

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