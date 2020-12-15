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Иосиф Пригожин о землях Северного Казахстана: Аккуратнее надо быть с заявлениями

На вопрос, почему, по его мнению, депутат Госдумы Вячеслав Никонов вообще решил сделать такое странное заявление, Иосиф Пригожин ответил, что тот, видимо решил "блеснуть знаниями".

Фото : wikimedia.org15 декабря 2020, 22:33

Один из самых известных российских музыкальных продюсеров, лауреат всех возможных музыкальных премий России Иосиф Пригожин в интервью корреспонденту zakon.kz прокомментировал скандальное заявление депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что Казахстан арендовал часть своей территории у России.

Политики должны делать очень осторожные заявления. Общество и без того сегодня накалено, - считает Иосиф Пригожин. – Весь мир испытывает стресс из-за пандемии, из-за нелегкой политической ситуации. И в этих условиях надо быть особенно осторожным в заявлениях касающихся других стран. Тем более нашего соседа. Соседа, который наш союзник, с которым исторически сложились хорошие отношения.

Он напомнил, что только сегодня российский президент Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем Независимости. Это ли не показатель отношений между странами?

У нас и без того много общего – и не только история. Мы сейчас состоим в Таможенном союзе, в Евразийском экономическом союзе. Хорошими отношениями нельзя пренебрегать.

Знаменитый продюсер напомнил, что и в Казахстане живет много русских, и в России много казахов. Так Сергей Киселев генеральный директор "Первого канала "Евразия" в Казахстане, а казах Арман Давлетьяров гендиректор российского "Муз-ТВ".

И нельзя жить прошлым – уверен Иосиф Пригожин, - если уж кто-то кого-то хочет обвинить в утрате каких-то земель, то винить надо того, кто Советский Союз разваливал. Но это точно не современная власть. Путина как раз благодарить надо, за то, что не допустил дальнейшего развала России. И уверен, что это заявление Вячеслава Никонова никак не согласовано с властью.

На вопрос, почему, по его мнению, депутат Госдумы Вячеслав Никонов вообще решил сделать такое странное заявление, Иосиф Пригожин ответил, что тот, видимо решил "блеснуть знаниями".

Важно понимать – Никонов не вся Россия. Ни в коем случае не надо по нему судить об остальных людях. И я понимаю, почему казахское общество так бурно отреагировало на его слова.

В итоге Иосиф Пригожин резюмировал, что с подобными заявлениями мало того, что надо быть аккуратнее, но тем более надо быть аккуратнее на федеральных каналах.

Мы - представители шоу-бизнеса тоже имеем право на мнение. И это наша дружеская солидарность, - закончил музыкальный продюсер.

14 декабря депутат российской Госдумы Евгений Федоров заявил, что Казахстан арендовал территорию у России. После этого российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК. В Госдуме отметили, что Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует.


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