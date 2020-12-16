Мне было просто больно - Назарбаев о ситуации с Донбассом в Украине

Елбасы предлагал Казахстан как площадку для переговоров, чтобы урегулировать конфликт между Украиной и Россией.

Во второй части документального фильма "Штрихи к портрету" Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал, какие предпринимались шаги по урегулированию военного конфликта в Украине, передает корреспондент zakon.kz.

Когда случилось несчастье с Украиной, Донбасс оказался отделенным от Украины, начали вести свою политику, и самое главное получилась конфронтация между Россией и Украиной, мне было просто больно… Поэтому я Владимиру Владимировичу Путину позвонил, позвонил Порошенко. Я говорю: "Слушай, вы друг друга понимаете, вы хоть раз понимаете, вы хоть раз один на один встретитесь между собой". Я говорю Порошенко: "Чего ты по Западу ездишь, у тебя же проблемы с Россией, так ты с Путиным встреться, обговорили б". Тогда Минская группа встречалась - Германия, Франция, Россия.

Я съездил в Германию, в разговоре с госпожой Меркель: "Надо что-то делать же, вместе собраться". Она: "А что вы предлагаете?" "Я предлагаю встретиться, можно у нас в Казахстане, можно в другом месте. Надо собраться и договориться", - сказал Назарбаев.

По его словам, после этого он встретился с экс-президентом Франции Франсуа Олландом.

Уехал, оттуда приехал в Киев, поговорил с Порошенко. Он фактически согласился на такую встречу, и Франсуа Олланд приехал к нам с визитом. Вечером сидим, ужинаем и беседуем на эту тему. Я говорю: "Такой конфликт огромный в центре Европы между Россией и Украиной, мы должны что-то делать. Надо собраться вместе с Украиной и Россией, при вашем посредничестве поговорить". Франсуа Олланд говорит, что не разговаривал с Путиным на эту тему. Я говорю: "Ну поговорите. Вы сейчас едете в Париж, по пути можете остановиться в Москве", Франсуа Олланд говорит: "А он разве меня примет?" Я говорю: "Я постараюсь, чтобы он вас принял". Вышел и позвонил Путину, сказал: "Владимир Владимирович, вот есть такая обстановка, может быть получится, если Меркель приедет, Олланд, вы будете, Порошенко. Если хотите меня взять, я тоже готов приехать и сесть, поговорить", - вспомнил Елбасы.

Франсуа Олланд сел в аэропорту Внуково, туда подъехал президент Российской Федерации Владимир Путин, и они поговорили там.

Это не планировалось нигде, никто заранее это не обсуждал. Они поговорили и договорились об этой встрече. Так состоялась первая Минская встреча, - заключил первый Президент РК.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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