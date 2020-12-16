За сутки коронавирусом в мире заразились почти полмиллиона человек

За сутки в мире скончались еще по меньшей мере 8443 пациента с COVID-19.

В мире за последние сутки зафиксировано 496 156 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 71 581 532, сообщает zakon.kz.

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, число смертей от коронавирусной инфекции выросло более чем на 8,4 тысяч, превысив 1,61 миллион.

По сведениям ВОЗ, за истекшие 24 часа более 48% заражения приходятся на страны Северной и Южной Америки (240 197), на втором месте – европейские государства (188 227), на третьем – Юго-Восточная Азия (32 028).

Сообщается также, что за сутки в мире скончались еще по меньшей мере 8443 пациента с COVID-19, общее число подтвержденных летальных случаев возросло до 1 618 374.

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