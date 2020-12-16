Запускать спутники из пушки предложили в "Роскосмосе"

Эксперты отмечают, что ее плюсом является низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников.

Российские специалисты предложили построить "космическую пушку" для запуска спутников, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное экспертами головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

Ученые считают, что с учетом современного уровня научно-технического прогресса идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе "Из пушки на Луну" в 1865 году, теперь можно воплотить в жизнь.

Так, специалисты намерены запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Среди предлагаемых исследователями вариантов перечислены линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Эксперты отмечают, что плюсом "космической пушки" является низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников. Однако они также подчеркивают, что при запуске спутники будут подвергаться запредельным перегрузкам.

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