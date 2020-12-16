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Запускать спутники из пушки предложили в "Роскосмосе"

Эксперты отмечают, что ее плюсом является низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников.

Фото : saintbasil16 декабря 2020, 06:00

Российские специалисты предложили построить "космическую пушку" для запуска спутников, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное экспертами головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

Ученые считают, что с учетом современного уровня научно-технического прогресса идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе "Из пушки на Луну" в 1865 году, теперь можно воплотить в жизнь.

Так, специалисты намерены запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Среди предлагаемых исследователями вариантов перечислены линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Эксперты отмечают, что плюсом "космической пушки" является низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников. Однако они также подчеркивают, что при запуске спутники будут подвергаться запредельным перегрузкам.


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