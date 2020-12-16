Лукашенко пообещал драться за Беларусь "до последнего омоновца"

Лукашенко убежден, что Беларусь "будет востребована как страна", поскольку это "центр Европы, центр цивилизации".

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет "драться" за свою страну, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он как глава государства свое дело сделал, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом он заявил во вторник, 15 декабря, во время встречи в Могилеве с сотрудниками областной клинической больницы.

Все будете решать вы. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там Конституцию под себя делает… Но никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал" — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет, — сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что его главная задача — "сохранить страну", и не для себя, а "для внуков надо, вот для чего".

Лукашенко убежден, что Беларусь "будет востребована как страна", поскольку это "центр Европы, центр цивилизации".

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