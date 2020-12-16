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США требуют от России объяснений из-за повторного отравления Навального

Госсекретарь ответил, что американская сторона продолжает оценивать информацию.

Фото : istiklal16 декабря 2020, 07:37

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России объяснений по поводу ситуации с Алексеем Навальным, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он заявил в интервью журналисту Бену Шапиро.

В частности, Помпео попросили прокомментировать сообщения о неоднократной попытке отравить Навального. Госсекретарь ответил, что американская сторона продолжает оценивать информацию, в том числе и то, что уже знает.

Мы (...) были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов, — добавил он.

О том, что что блогера Алексея Навального пытались отравить два раза, ранее сообщило британское издание со ссылкой на анонимные источники в западных разведках. Как сообщает издание, вторая попытка была предпринята, пока Навальный находился в коме.


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