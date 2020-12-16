Строжайший в истории локдаун вводят в Германии

В стране планируют закрыть все, за исключением общественных мест первой необходимости.

Жесткие ограничения на фоне распространения коронавируса вводятся на территории Германии, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Они продлятся все новогодние каникулы.

Начиная с 16 декабря в Германии, за исключением общественных мест первой необходимости, закроется все. Будет запрещена уличная торговля алкогольными напитками, а также продажа пиротехнических изделий. Все ученики школ отправлены на каникулы, либо переходят на дистанционное обучение. Встречи допускаются группами не более пяти человек.

Принятые меры связаны с высоким уровнем распространения коронавируса на территории государства. Решение огласила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.

Контроль за соблюдением необходимых мер защиты будут осуществлять правоохранительные органы. Штрафы, введенные за нарушение ограничений, установленные еще в начале года, на этот период останутся без изменений.

На данный момент число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Германии увеличилось на 14 432. Общее число заразившихся составляет 1 351 510

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