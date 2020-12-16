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Строжайший в истории локдаун вводят в Германии

В стране планируют закрыть все, за исключением общественных мест первой необходимости.

Фото : DW16 декабря 2020, 08:19

Жесткие ограничения на фоне распространения коронавируса вводятся на территории Германии, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Они продлятся все новогодние каникулы.

Начиная с 16 декабря в Германии, за исключением общественных мест первой необходимости, закроется все. Будет запрещена уличная торговля алкогольными напитками, а также продажа пиротехнических изделий. Все ученики школ отправлены на каникулы, либо переходят на дистанционное обучение. Встречи допускаются группами не более пяти человек.

Принятые меры связаны с высоким уровнем распространения коронавируса на территории государства. Решение огласила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.

Контроль за соблюдением необходимых мер защиты будут осуществлять правоохранительные органы. Штрафы, введенные за нарушение ограничений, установленные еще в начале года, на этот период останутся без изменений.

На данный момент число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Германии увеличилось на 14 432. Общее число заразившихся составляет 1 351 510


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