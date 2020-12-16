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Украинский депутат вызвал российские власти на "пацанские разборки"

Негодование политика вызвали российские санкции.

Фото : riafan16 декабря 2020, 08:42

Депутат Верховной рады и член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу "пацанских разборок", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Негодование политика вызвали российские санкции, куда на днях внесли ряд деятелей из "Слуги народа".

Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". <…> На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. <…> Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне, — сказал он в эфире украинского телеканала "Наш".

Шевченко также выразил мнение, что санкции могут "поставить крест" на партии в вопросе дальнейших переговоров по Донбассу.
Российское правительство ранее утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины.


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