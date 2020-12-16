Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости

Также он опубликовал поздравительный видеоролик.

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) адресовал поздравление своим соотечественникам в честь Дня Независимости Республики, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook Головкин опубликовал поздравительный видеоролик, в который включены фрагменты его тренировок на фоне государственного флага Казахстана, а также его выход на ринг в казахском чапане.

Спортсмен подписал видео словами поздравления на казахском и английском языках: "С Днем независимости, Казахстан!"

Напомним, что уже через три дня, утром субботы 19 декабря Головкину предстоит выйти на ринг в Голливуде, штат Флорида, и сразиться с обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!