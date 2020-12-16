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Алматы — золотая колыбель независимости - Сагинытаев

Бакытжан Сагинтаев поздравил жителей города с Днем независимости.

Фото : zakon.kz.16 декабря 2020, 09:17

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил жителей города с Днем независимости, сообщает zakon.kz.

Поздравительное видео было опубликовано на официальной странице акима.

Алматы — золотая колыбель независимости, где писалась летопись становления нашей государственности. С Днем независимости! - написал Сагинтаев под постом в instagram.

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Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)


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