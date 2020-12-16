Алматы — золотая колыбель независимости - Сагинытаев
Бакытжан Сагинтаев поздравил жителей города с Днем независимости.
Фото : zakon.kz.16 декабря 2020, 09:17
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил жителей города с Днем независимости, сообщает zakon.kz.
Поздравительное видео было опубликовано на официальной странице акима.
Алматы — золотая колыбель независимости, где писалась летопись становления нашей государственности. С Днем независимости! - написал Сагинтаев под постом в instagram.
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