 "Самрук-Энерго" накануне своего профессионального праздника.

"Самрук-Энерго" запустило строительство двух ветровых электрических станций.

Каждое третье воскресенье декабря в Казахстане отмечается День энергетика, сообщает zakon.kz.

Порядка 28% электроэнергии, вырабатываемой в Казахстане, приходится на долю АО "Самрук-Энерго". На энергорынке компания находится уже 13 лет. И на сегодня это крупнейший энергохолдинг страны, объединяющий ряд крупных энергопроизводящих организаций.

В 2020 году суммарная выработка электроэнергии по АО "Самрук-Энерго" прогнозируется в объеме 30,6 млрд кВтч, что соответствует плановым показателям и на 1% больше величины 2019 года.

В Казахстане в период январь-октябрь 2020 года добыто 87 840,9 млн тонн каменного угля, что меньше на 1%, чем за аналогичный период 2019 года (89 071,8 млн тонн). При этом, что касается добычи угля АО "Самрук-Энерго", в январе-октябре 2020 года ТОО "Богатырь Комир" добыто 35 127 тыс. тонн.

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО "Самрук-Энерго" (Солнечные и Ветровые электростанции, Биогазовые установки, малые ГЭС) за январь-октябрь 2020 года составила 278,5 млн кВтч, или 10,3% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии.

По итогам проведенной работы международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги АО "Самрук-Энерго" на уровне "ВВ", прогноз "Стабильный", а также повысило рейтинг кредитоспособности компании на самостоятельной основе с "B" до "B+".

"Самрук-Энерго" запустило строительство двух ветровых электрических станций. Первая – в Шелекском коридоре Алматинской области мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт. Вторая ВЭС расположена в Акмолинской области. На площадке станции планируется установить 11 ВЭУ, суммарной мощностью 50 МВт. Вырабатываемая новыми ВЭС электроэнергия будет поступать в Национальную электрическую сеть страны.

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