За сутки в Казахстане зафиксирован 181 случай заболевания коронавирусной пневмонией
За сутки выздоровели 158 человек.
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 16 декабря, сообщает zakon.kz.
На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 280 человек (13 358 КВИ+ и 11 922 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 163 пациента, на амбулаторном уровне – 21 117 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 251 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 16 декабря 2020 года
За прошедшие сутки было зарегистрирован 181 случай заболевания. За сутки выздоровели 158 человек.
С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 44 155, случаев с летальным исходом - 466, всего выздоровели – 31 767 человек.
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