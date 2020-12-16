За сутки в Казахстане зафиксирован 181 случай заболевания коронавирусной пневмонией

За сутки выздоровели 158 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 16 декабря, сообщает zakon.kz.

На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 280 человек (13 358 КВИ+ и 11 922 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 163 пациента, на амбулаторном уровне – 21 117 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 251 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 16 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрирован 181 случай заболевания. За сутки выздоровели 158 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 44 155, случаев с летальным исходом - 466, всего выздоровели – 31 767 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!