Горячие новости
Читайте также

Прима легендарного театра награждена высокой государственной наградой Казахстана

Заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская удостоена ордена "Достық" ІI степени.

Фото : zakon.kz.16 декабря 2020, 11:00

Прима легендарного театра награждена высокой государственной наградой Казахстана, сообщает zakon.kz.

В канун главного праздника страны – Дня Независимости Казахстана указом Президента РК прима Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац – заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена "Знак Почета", лауреат премии "Сахнагер-2018" Татьяна Тарская удостоена ордена "Достық" ІI степени.

Дорогая Татьяна Николаевна, примите наши самые искренние поздравления с высокой наградой, заслуженной Вами за более чем полувековую профессиональную деятельность! Выражаем Вам свою благодарность за преданность нашему легендарному театру и признательность за Ваш славный труд. Поздравляем Вас с праздником – Днем Независимости и желаем Вам здоровья, творческих успехов и счастливого плодотворного долголетия! - пожелал коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Также они выразили благодарность Президенту Казахстана за оценку труда артистов легендарного театра.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты