Заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская удостоена ордена "Достық" ІI степени.

Прима легендарного театра награждена высокой государственной наградой Казахстана, сообщает zakon.kz.

В канун главного праздника страны – Дня Независимости Казахстана указом Президента РК прима Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац – заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена "Знак Почета", лауреат премии "Сахнагер-2018" Татьяна Тарская удостоена ордена "Достық" ІI степени.

Дорогая Татьяна Николаевна, примите наши самые искренние поздравления с высокой наградой, заслуженной Вами за более чем полувековую профессиональную деятельность! Выражаем Вам свою благодарность за преданность нашему легендарному театру и признательность за Ваш славный труд. Поздравляем Вас с праздником – Днем Независимости и желаем Вам здоровья, творческих успехов и счастливого плодотворного долголетия! - пожелал коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Также они выразили благодарность Президенту Казахстана за оценку труда артистов легендарного театра.

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